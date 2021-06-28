Рябков заявил об отсутствии ответа от США на запросы по кибератакам

Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США ещё нет, несмотря на обсуждение этого вопроса в Женеве.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он назвал позицию Соединённых Штатов неприемлемой и «вредной».

«У нас за последнее время было более 40 обращений к американцам по конкретным ситуациям использования интернета для осуществления атак на российские структуры, юридических лиц, госструктуры и так далее. Эпизодически, крайне редко, то есть можно сказать практически никогда, американцы не отвечают на наши обращения», — сказал он.

Российский дипломат напомнил, что при этом в Вашингтоне настаивают на реакции Москвы на каждую аналогичную претензию со стороны Запада.

«Почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют. Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведёт ни к какому прогрессу», — подчеркнул Рябков.

Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов ранее заявил, что Россия инициировала разработку всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию IT-технологий в преступных целях. Он отметил, что принятие соответствующего документа может стать одним из стратегических государственных ориентиров в сфере международной кибербезопасности.