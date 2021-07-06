В США заявили, что Россия ответственна за пресечение действий хакеров на своей земле

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на властях России лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории страны, даже если они не связаны с государством.

Об этом сообщает ТАСС.

«Даже несмотря на то что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они всё равно несут ответственность», — сказала Псаки.

Она добавила, что предоставит возможность команде, которая занимается вопросами национальной безопасности, принять решение о дальнейших действиях и ответе со стороны США на подобные инциденты.

Западные СМИ ранее обвинили российских хакеров в атаках на международное предприятие по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний.

Россия неоднократно опровергала обвинения, предлагала поделиться данными по расследованию возможных хакерских атак и начать сотрудничество по этому поводу.