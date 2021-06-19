«Отыграть ситуацию»: почему в Белом доме вновь заговорили о возможности кибератак против России

Во время саммита в Женеве президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что у Вашингтона есть возможности для осуществления «ответных» кибератак. Об этом рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее Байден сообщил, что во время встречи он представил Путину список из 16 инфраструктурных объектов, хакерские атаки на которые США считают «недопустимыми». В свою очередь, российский лидер в ходе пресс-конференции после саммита напомнил, что именно Соединённые Штаты являются главным источником киберугроз в мире. С точки зрения экспертов, высказывание Салливана продиктовано стремлением выправить возникшее за океаном негативное впечатление от переговоров президента США с Путиным. Кроме того, подобными выпадами Белый дом пытается отвести внимание от собственной агрессивной деятельности в киберпространстве, считают аналитики.

Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве заявил об имеющихся у Вашингтона возможностях для осуществления «ответных» кибератак. Об этом в эфире CNN рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден сообщил Путину, что если Москва не сможет пресечь действия хакеров с территории РФ, направленные против критически важной инфраструктуры США, то он будет готов воспользоваться этим потенциалом для проведения собственных атак.

«Не буду сейчас вдаваться в подробности, но президент Байден чётко указал президенту Путину на наш потенциал и на свою полную готовность в случае необходимости использовать его в зависимости от развития ситуации», — сообщил Салливан.

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Комментируя этот тезис, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT расценил заявление советника Байдена как попытку очертить для Москвы пресловутые «красные линии».

«После женевского саммита, который вызывал волну упрёков в адрес Байдена за его якобы слишком мягкую риторику в общении с российским президентом, американская сторона стремится исправить возникшее в США негативное впечатление от переговоров, как бы отыграть назад ситуацию, повышая градус риторики. Белый дом хочет дать понять, что российский президент якобы был поставлен в некие рамки», — заявил Мухин.

Запросы без ответов

Тема кибербезопаности стала одной из ключевых во время российско-американских переговоров, прошедших в Женеве 16 июня. В своём выступлении перед журналистами по итогам саммита Байден заявил, что во время общения с Путиным между ними не было «никаких недомолвок и напряжённости», но, по словам американского президента, он дал понять российскому лидеру, что у США есть существенный киберпотенциал.

«Я указал ему на наличие у нас значительного киберпотенциала, о чём он знает — не конкретно о чём идёт речь, но о том, что он значителен, а также о том, что, если они (русские. — RT) действительно нарушат эти базовые нормы, мы ответим кибермерами», — сказал Байден.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве

Reuters

© Kevin Lamarque

Также Байден сообщил, что представил российскому коллеге список из 16 инфраструктурных объектов, кибернападения на которые «недопустимы». Глава Белого дома пояснил, что это критически значимая инфраструктура: от сектора энергетики до водоснабжения.

«Я говорил о той идее, что атаки на определённую критически значимую инфраструктуру кибернетическими или любыми другими средствами должны быть недопустимы — и точка», — отметил Байден.

В свою очередь, Владимир Путин, комментируя тему кибербезопаности и обвинений американской стороны в нападениях хакеров, обратил внимание на то, что, по данным самих США, большинство кибератак в мире совершаются как раз с территории Соединённых Штатов.

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«Из американских источников... следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, потом Великобритания. России в этом списке стран, с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится», — подчеркнул Путин.

Как позже уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, утверждение Путина базировалось на информации американской аналитической компании LexisNexis Risk Solutions.

В отчёте фирмы о киберпреступности за январь — июнь 2020 года приводится топ-10 государств, с территории которых совершалось наибольшее количество атак, инициированных хакерами. Главными источниками подобного рода киберугроз названы США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания, ФРГ, Индия, Франция, Япония и Нидерланды.

В другом рейтинге компании, где содержатся данные о числе автоматизированных атак, Россия занимает девятую строчку. В список лидеров входят Соединённые Штаты, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Ирландия, Индия и Австралия. На десятом месте расположились Нидерланды.

Как отмечал в ходе пресс-конференции Владимир Путин, в 2020 году Москва получила от США десять запросов по поводу кибератак на американские объекты, совершённых, как посчитали в Вашингтоне, с территории РФ. Два запроса были направлены в этом году. На все вопросы заокеанским коллегам были предоставлены «исчерпывающие ответы», подчеркнул президент.

«В свою очередь, Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили», — сообщил Путин.

По словам президента, российские власти отслеживают источники нападений на отечественные информационные сервисы и фиксируют инциденты, когда «эта работа координируется из киберпространства США».

Офицеры американских кибервойск

© U.S. Army

Как сообщили оба президента, по итогам саммита была достигнута договорённость о сотрудничестве в сфере киберугроз. По словам Владимира Путина, необходимо «отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединённых Штатов и Российской Федерации».

Поток обвинений

Опрошенные RT эксперты отмечают, что за океаном тема киберугроз является одним из основных нарративов в сфере отношений с Россией. Американские власти, организации и СМИ регулярно обвиняют Москву, в том числе органы госвласти, в организации нападений на информационные системы.

В 2016 году из-за якобы причастности Москвы к атакам на серверы Демократической партии разразился наиболее громкий скандал, который впоследствии вылился в расследование о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

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Россия неоднократно опровергала обвинения, предлагала поделиться данными по расследованию возможных хакерских атак и начать сотрудничество по этому поводу. Однако Вашингтон отказался от нормального взаимодействия.

Летом 2019-го Госдепартамент США отверг официальную просьбу РФ опубликовать переписку по взлому одного из серверов Демпартии, содержание которой с российской точки зрения грубо искажалось Вашингтоном.

Об этом журналистам рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. По его словам, Россия предоставляла обстоятельные ответы на запросы Соединённых Штатов, но «поток обвинений это не остановило».

«Набившая оскомину история взлома ресурсов Демократической партии США стала раскручиваться тогда, когда из неё можно было извлечь политические дивиденды. По своей сути это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре», — расценил поведение американских коллег Мурашов.

Последние обвинения в отношении Москвы, которые выдвигала американская сторона, касались якобы вмешательства в разработку вакцины от коронавируса, кибернападений на правительственные ведомства США с использованием софта Orion компании SolarWinds и на трубопроводное предприятие Colonial Pipeline.

globallookpress.com

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В апреле 2021-го в ежегодном докладе разведсообщества США Россия была названа крупнейшей угрозой Вашингтона в киберпространстве. В свою очередь, в МИД РФ вновь упрекнули американские спецслужбы в отсутствии конкретных доказательств.

Кибератаки, которые якобы совершает РФ, стали одной из тем в интервью российского лидера телеканалу NBC в преддверии женевского саммита. Отвечая на вопрос корреспондента Кира Симмонса о том, ведёт ли Москва «кибервойну против Америки», Путин заявил, что обсуждение инцидентов, о которых говорят США, — это «разговор ни о чём». С точки зрения президента, ситуация с потоком обвинений в адрес России превращается в фарс.

«Где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? — задал риторический вопрос российский лидер. — Это же просто разговор ни о чём. Ну хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет».

Комментируя ситуацию, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников отметил: «Спасибо американцам за рекламу российских хакеров, которые, правда, почему-то до сих остаются непойманными. И я не очень понимаю, зачем российским властям нападать на американские технические системы. А если на то пошло, у США же есть кибервойска, чтобы с этим бороться».

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Как заявил собеседник RT, обвиняя Москву, «американцы сами постоянно пытаются куда-то влезть». При этом, по мнению Бражникова, Россия является одним из основных объектов кибератак США и шпионажа разведывательного сообщества.

«Американцы стремятся максимально широко распространить тезис о том, как все на них нападают, а они как бы ни при чём, хотя на территорию США перебирается множество киберпреступников. Такая вот нехитрая популистская логика», — рассуждает Бражников.

Эксперт констатировал, что в последние годы в мире наблюдается существенный рост числа киберпреступлений и эффективная борьба с ними требует тесного межгосударственного взаимодействия. Но Бражников сомневается, что власти США пойдут на такой формат сотрудничества.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Мухин. Эксперт считает, что Соединённые Штаты продолжат агрессивную деятельность в киберпространстве и по-прежнему будут представлять виновной Россию.

«США предпочитают в одностороннем порядке заявлять о какой-то активности в адрес своих инфраструктурных объектов, в то время как сами занимаются тем же самым и являются абсолютным лидерами по числу хакерских атак. Такая политика нужна Вашингтону, чтобы смягчить позицию России по ряду важнейших геополитических вопросов и попытаться удержать доминирующее положение в мире», — резюмировал Мухин.