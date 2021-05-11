США обвинили «находящихся в России хакеров» в атаке на Colonial Pipeline

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В Соединённых Штатах считают, что власти России должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по мнению Вашингтона, находится в России и причастна к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
США обвинили «находящихся в России хакеров» в атаке на Colonial Pipeline
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на вопрос «несёт ли какую-либо ответственность Россия» в связи с тем, что DarkSide находится на её территории.

«Президент (США Джо Байден. — RT) сказал, что его разведывательное сообщество ещё не завершило проведение всестороннего анализа, он продолжается. Учитывая, что упомянутая организация, которой, согласно заключению ФБР, приписывается атака, находится в России, эта страна обязана действовать ответственным образом», — сказала Псаки.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США заявил, что стоящие за кибератакой на Colonial Pipeline хакеры могут быть связаны с Россией.

15 апреля в Службе внешней разведки России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.

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