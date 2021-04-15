В СВР назвали бредом обвинения со стороны США в кибершпионаже

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В Службе внешней разведки (СВР) России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.
В СВР назвали бредом обвинения со стороны США в кибершпионаже
  • © Annette Riedl/dpa
  • globallookpress.com

«Не хочется цитировать заокеанских коллег — а все мы по большому счёту в этом электронном мире коллеги. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — приводит Интерфакс пресс-релиз ведомства.

15 апреля в Белом доме заявили, что официально возложили ответственность на Службу внешней разведки за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds.

В Кремле ранее подчёркивали, что Москва не причастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

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