В СВР назвали бредом обвинения со стороны США в кибершпионаже

В Службе внешней разведки (СВР) России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.

«Не хочется цитировать заокеанских коллег — а все мы по большому счёту в этом электронном мире коллеги. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — приводит Интерфакс пресс-релиз ведомства.

15 апреля в Белом доме заявили, что официально возложили ответственность на Службу внешней разведки за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds.

В Кремле ранее подчёркивали, что Москва не причастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.