В посольстве России в Вашингтоне призвали США прекратить гонения на россиян

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Российское посольство в Вашингтоне призвало американские власти прекратить гонения на россиян.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, особенно те, которые связывают славное прошлое России и США», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что позиция России по «вопиющим случаям притеснения соотечественников» неоднократно доводилась до сведения властей США.

«Однако официальные лица продолжают игнорировать призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США», — заключили в посольстве.

Ранее Минюст США обвинил председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в США Елену Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

В российском посольстве назвали обвинения против Брэнсон возмутительными и необоснованными.

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