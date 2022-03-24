Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма Аксёнова

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube восстановить доступ к официальному каналу главы Крыма Сергея Аксёнова.

«24 марта Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Республики Крым Сергея Аксёнова и объяснить причину наложенных ограничений», — говорится в Telegram-канале Роскомнадзора.

Подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, отметили в ведомстве.

«YouTube стал инструментом избирательной цензуры, направленной против российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей», — подчеркнул Роскомнадзор.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в скором времени.