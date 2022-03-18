В Госдуме не исключили возможность блокировки YouTube в ближайшее время
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«Это (блокировка YouTube. — RT) возможно на фоне ситуации в информационном пространстве», — заявил Боярский в беседе с РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца следующей недели.
14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.