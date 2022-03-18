РИА Новости: YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели
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«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности», — заявил собеседник агентства.
По его словам, «платформу должны были заблокировать ещё на прошлой неделе, но случилась блокировка Instagram».
Как предположил источник агентства, ограничительные меры в отношении Youtube «могут ввести уже сегодня».
14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.