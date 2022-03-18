РИА Новости: YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели

Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца следующей недели. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности», — заявил собеседник агентства.

По его словам, «платформу должны были заблокировать ещё на прошлой неделе, но случилась блокировка Instagram».

Как предположил источник агентства, ограничительные меры в отношении Youtube «могут ввести уже сегодня».

14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.