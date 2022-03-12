Глава Instagram Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России

Короткая ссылка
Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 млн в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Блокировка Instagram начнётся в ночь на 14 марта.

Также СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить