Роскомнадзор рассказал о сроках начала блокировки Instagram
- РИА Новости
Как отмечается в сообщении ведомства в Telegram, у пользователей будет время для переноса своих фото и видео в другие соцсети.
«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00:00 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.