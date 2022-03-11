Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян

Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян, в том числе военнослужащих.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», — сообщил Роскомнадзор.

Ведомство напомнило, что в Instagram распространяются сообщения, призывающие к насилию в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Ранее о прекращении использования платформ Meta сообщило МВД России, а также ряд российских губернаторов. Вместе с ними такое решение принял СПЧ.

Эти шаги последовали после того, как пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Также СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании.