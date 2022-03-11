Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией

Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что в суд направлено заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Генпрокуратура также просит запретить деятельность компании на территории России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генпрокурору и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta в связи с разрешением публиковать в Instagram и Facebook призывы к насилию против российских военных.

До этого пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.