Госдума попросит СК и Генпрокуратуру принять меры по отношению к Meta

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генпрокурору и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta из-за разрешения публиковать призывы к насилию против российских военных.

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что считает правильным дать поручение комитету Госдумы по безопасности подготовить соответствующее обращение.

По мнению Володина, такое решение Meta — «это информационная война».

Председатель Госдумы также заявил, что при наличии оснований Роскомнадзор также может принять меры со своей стороны.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор ночью 11 марта направил Meta требование официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных.

До этого пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.