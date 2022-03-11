Хинштейн: Роскомнадзор требует от Meta разъяснить сообщения о разрешении призыва к насилию

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор направил Meta требование официально подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных.
Хинштейн: Роскомнадзор требует от Meta разъяснить сообщения о разрешении призыва к насилию
  • Legion-Media

«Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее появились сообщения, что Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России.

Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta.

4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России.

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