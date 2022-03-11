Хинштейн: Роскомнадзор требует от Meta разъяснить сообщения о разрешении призыва к насилию
- Legion-Media
«Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — цитирует его ТАСС.
Ранее появились сообщения, что Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России.
Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta.
4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России.