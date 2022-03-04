Роскомнадзор сообщил о блокировке доступа к соцсети Facebook в России

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RT
Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Роскомнадзор сообщил о блокировке доступа к соцсети Facebook в России
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms Inc. снять ограничения на доступ к аккаунтам RT и Sputnik в соцсетях Facebook и Instagram, которые были введены на территории Европы.

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры России начал с 25 февраля замедление трафика Facebook на территории государства.

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