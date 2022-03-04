Роскомнадзор сообщил о блокировке доступа к соцсети Facebook в России
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«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms Inc. снять ограничения на доступ к аккаунтам RT и Sputnik в соцсетях Facebook и Instagram, которые были введены на территории Европы.
Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры России начал с 25 февраля замедление трафика Facebook на территории государства.