Роскомнадзор сообщил о блокировке доступа к соцсети Facebook в России

Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms Inc. снять ограничения на доступ к аккаунтам RT и Sputnik в соцсетях Facebook и Instagram, которые были введены на территории Европы.

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры России начал с 25 февраля замедление трафика Facebook на территории государства.