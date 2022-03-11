Посольство России потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность Meta

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Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей пользователям призывать к насилию в отношении российских военных.

«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что Meta проводит агрессивную и преступную политику, ведущую к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. 

«Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов», — заключили в посольстве. 

Ранее компания Meta разрешила пользователям ряда стран в Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении российских военных

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