В Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию в отношении российских военных

Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — приводит слова Стоуна РИА Новости.

Он также отметил, что призывы к жестокости в отношении российских гражданских лиц останутся под запретом.

«Мы, тем не менее, не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц», — уточнил Стоун.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Facebook и Instagram разрешат пользователям ряда стран призывать к насилию в отношении россиян и российских военных.

Нововведение распространяется на Россию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Польшу, Венгрию и Румынию.

4 марта Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook в России.