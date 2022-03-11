В Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию в отношении российских военных
«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — приводит слова Стоуна РИА Новости.
Он также отметил, что призывы к жестокости в отношении российских гражданских лиц останутся под запретом.
«Мы, тем не менее, не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц», — уточнил Стоун.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Facebook и Instagram разрешат пользователям ряда стран призывать к насилию в отношении россиян и российских военных.
Нововведение распространяется на Россию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Польшу, Венгрию и Румынию.
4 марта Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook в России.