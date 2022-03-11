Ряд российских губернаторов покидают Facebook и Instagram из-за антироссийской политики

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Ряд российских губернаторов решили прекратить использование площадок компании Meta (Facebook и Instagram) из-за её антироссийской политики, разрешающей призывы к насилию против российских военных.
Ряд российских губернаторов покидают Facebook и Instagram из-за антироссийской политики
  • Legion-Media

Так, например, об уходе с площадок объявили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Такое же решение уже приняли главы Курской, Курганской, Новосибирской и Ульяновской областей.

В качестве альтернативных платформ власти продолжат использовать соцсеть «ВКонтакте» и Telegram.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram.

Ранее пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Также СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании.

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