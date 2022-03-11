Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram.
Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram
  • РИА Новости

«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», — написал мэр.

11 марта в Главном следственном управлении СК России было возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

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