Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram.

«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», — написал мэр.

11 марта в Главном следственном управлении СК России было возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.