СК возбудил дело по двумя статьям из-за политики компании Meta
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале СК.
Отмечается, что действия сотрудников компании содержат признаки преступлений — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности.
Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от Meta официальной реакции.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун ранее подтвердил, что запрет на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram снят
По его словам, призывы по отношению к российским гражданским лицам останутся под запретом.