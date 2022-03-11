СК возбудил дело по двумя статьям из-за политики компании Meta

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

Об этом говорится в Telegram-канале СК.

Отмечается, что действия сотрудников компании содержат признаки преступлений — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности.

Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от Meta официальной реакции.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун ранее подтвердил, что запрет на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram снят

По его словам, призывы по отношению к российским гражданским лицам останутся под запретом.