Захарова: Москва ждёт от Meta официальной реакции по призывам к насилию против россиян

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Москва ждёт от Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Москва ждёт от Meta официальной реакции по призывам к насилию против россиян
  • РИА Новости

«Западные СМИ пишут о том, что из-за ситуации на Украине американский цифровая монополия Meta разрешит пользователям Facebook и Instagram в «некоторых странах» призывать к насилию против граждан России. Ждём официальной реакции корпорации. Попутно вопрос: если такие «инструкции» есть, кто конкретно в корпорации инициировал и утвердил подобный документ?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генпрокурору и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta.

Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Он также отметил, что призывы к жестокости в отношении российских гражданских лиц останутся под запретом.

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