МВД России прекращает использование своего аккаунта в Instagram

МВД России в свете антироссийской политики компании Meta прекращает работу своего аккаунта в Instagram.

«Аккаунт МВД России прекращает работу на площадке социальной сети Instagram в связи с призывами к насильственным действиям (убийствам) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства в соцсети, министерство цитирует ТАСС.

11 марта ряд российских губернаторов решили прекратить использование площадок компании Meta (Facebook и Instagram).

Такое решение последовало после того, как пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Также СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании.