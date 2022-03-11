МВД России прекращает использование своего аккаунта в Instagram
- РИА Новости
«Аккаунт МВД России прекращает работу на площадке социальной сети Instagram в связи с призывами к насильственным действиям (убийствам) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства в соцсети, министерство цитирует ТАСС.
11 марта ряд российских губернаторов решили прекратить использование площадок компании Meta (Facebook и Instagram).
Такое решение последовало после того, как пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие, Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.
Также СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании.