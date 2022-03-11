СПЧ прекращает использование Facebook и Instagram из-за антироссийской политики Meta
- Legion-Media
«В связи с новыми правилами соцсетей Meta, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России и соотечественников за рубежом, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека прекращает вести свои страницы на этих платформах», — сообщили в СПЧ.
В пресс-службе совета напомнили, что, кроме сайта, продолжают использовать Telegram-канал и «ВКонтакте».
Ранее о прекращении использования платформ Meta сообщило МВД России, а также ряд российских губернаторов.
Генеральная прокуратура России уже попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией, а СК возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации.