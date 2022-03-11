СПЧ прекращает использование Facebook и Instagram из-за антироссийской политики Meta

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека прекращает вести страницы в соцсетях компании Meta из-за новых правил этих платформ, которые разрешают призывы к насилию в отношении россиян и соотечественников за рубежом.

«В связи с новыми правилами соцсетей Meta, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России и соотечественников за рубежом, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека прекращает вести свои страницы на этих платформах», — сообщили в СПЧ.

В пресс-службе совета напомнили, что, кроме сайта, продолжают использовать Telegram-канал и «ВКонтакте».

Ранее о прекращении использования платформ Meta сообщило МВД России, а также ряд российских губернаторов.

Генеральная прокуратура России уже попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией, а СК возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации.