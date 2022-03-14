Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом

Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Как сообщает РИА Новости, это следует из данных реестра ведомства.

Основанием внесения Instagram в перечень послужило решение Генпрокуратуры от 11 марта 2022 года.

Ранее в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.

СК России возбудил уголовное дело.

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.