Илон Маск сообщил о готовности приобрести все акции Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов выкупить 100% акций Twitter за $54,20 за штуку.
Илон Маск сообщил о готовности приобрести все акции Twitter
  • AP
  • © Matt Rourke

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подотчётное лицо направило эмитенту письмо, содержащее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций эмитента. Лицо оценивает стоимость одной акции в $54,20», — следует из заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам США.

В письме, предлагающемуся к заявлению, Маск подчеркнул, что его предложение является лучшим и окончательным. Если оно не будет принято, предприниматель намерен пересмотреть свою позицию акционера.

На прошлой неделе сообщалось, что Илон Маск станет членом совета директоров соцсети Twitter.

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