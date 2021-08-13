«Нивелировать последствия утечки»: как развивается ситуация вокруг скандала из-за похищенных документов МИД Литвы

Вильнюс оказался в эпицентре скандала из-за утечки данных, принадлежащих МИД Литвы, — на одном из англоязычных форумов неизвестный предложил купить у него похищенные документы. Речь якобы идёт о секретной информации, включая данные об «интригах» против России, Германии и газопровода «Северный поток — 2», «переговорах за закрытыми дверями» с лидерами США и других стран, а также о «подготовке к войне с Белоруссией». Ранее президент Литвы подтвердил утечку секретной информации, добавив, что это «может нанести большой урон» союзникам Вильнюса. По мнению экспертов, инцидент вредит имиджу не только Литвы, но и всего Евросоюза.

В Литве набирает обороты скандал, связанный с утечкой документов МИД республики. Накануне вечером в литовских СМИ появилась информация, что на одном из англоязычных форумов неизвестный предлагает продать похищенные данные внешнеполитического ведомства республики.

«Речь идёт о PST-файлах министра, заместителей, глав ключевых департаментов, послов в странах «группы семи» и НАТО, различных представителей в международных организациях», — уточнил пользователь платформы в своём объявлении, которое обнаружили журналисты портала RuBaltic.ru.

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По словам «продавца», он располагает секретными документами, включая данные о «переговорах за закрытыми дверями» с президентами Соединённых Штатов и других стран, «интриги» против России, Германии и газопровода «Северный поток — 2», информацию «о помощи США, направленной против Германии и Франции, и роли Литвы в этой грязной игре», сведения о «подготовке к войне с Белоруссией», «инструкции от Соединённых Штатов, направленные против Китая» и «многое другое».

Неизвестный также заявил, что тот, кто получит «этот архив» и сможет правильно его использовать, возможно, «станет главой войны внутри Европы».

«Этот архив — стопроцентно как ядерная бомба, и, кстати, в переписке также содержится множество секретных данных. Дураки из МИД в переписке раскрыли все секреты, какие у Соединённых Штатов есть против Европы», — написал неизвестный.

Он также отметил, что располагает более 1,6 млн писем в 102 PST-файлах, и в качестве подтверждения своих слов опубликовал ряд документов, якобы похищенных у литовского МИД.

Детали произошедшего

Напомним, 11 августа Министерство иностранных дел Литвы сообщило о попытке информационно-кибернетической атаки на ведомство, а также о начале расследования этого инцидента. В МИД республики также обратили внимание на недавнюю активизацию подобного рода кибератак, направленных на дискредитацию литовского государства и его политики.

На следующий день в литовском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что рассматривают произошедшее как информационную атаку недружественных стран.

В интервью порталу Delfi президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил утечку секретной информации, сказав, что это «может нанести большой урон прежде всего в отношении союзников» Вильнюса.

«Ведётся расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определённые признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом «секретно», — подчеркнул Науседа, добавив, что пока не может раскрыть детали.

Здание Министерства иностранных дел Литвы

© Wikimedia commons

Позднее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил на своей странице в Facebook, что данные МИД страны были украдены в ноябре 2020 года. Кроме того, 11 августа 2021-го хакеры ещё раз попытались совершить атаку, но безуспешно. При этом министр обороны выразил уверенность в причастности России к этим компьютерным взломам.

«Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами», — заявил он.

«Литва подставила ЕС»

По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, злоумышленники, зная, что Литва не обладает серьёзной системой защиты от кибернападений, вполне могли этим воспользоваться.

«Нельзя сказать, что режим защиты документов в литовском МИД на высоком уровне. И хакеры, которые об этом осведомлены, вероятно, захотели подзаработать на огрехах в системе безопасности ведомства, похитив данные. И то, что теперь документы министерства можно легко купить в интернете, исключать нельзя», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом Николай Межевич подчеркнул, что информация анонимного источника на англоязычном форуме о роли Литвы в антироссийских, антибелорусских и других провокациях «очень похожа на правду».

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«Несмотря на то что содержание похищенных документов по-прежнему под вопросом, как и достоверность данных, представленных анонимным пользователем англоязычного форума, не возникает никаких сомнений по поводу того, что Вильнюс пытался противодействовать России и Белоруссии, а также другим странам. Это становится понятно как из официальной позиции Литвы, так и из тех действий, которые она предпринимает внутри страны и на международной арене. Вероятность того, что слитые данные достоверны, весьма высока. На это, в частности, указывает и сдержанная реакция Вильнюса относительно истории с утечкой», — заявил аналитик.

По мнению Межевича, Министерство иностранных дел Литвы неслучайно подтвердило кибератаку на ведомство, а президент страны — факт утечки данных. Эксперт считает, что они попросту пытаются «перестраховаться».

«Если сейчас что-то ещё всплывёт в открытом доступе, а это, скорее всего, и произойдёт в ближайшее время, Брюссель сразу начнёт поиски виновных и тех, кто замалчивал случившееся. В любом случае МИД Литвы и сам глава государства сейчас под ударом, но в этой ситуации они хотят снять с себя хотя бы часть вины, в том числе заявляя о роли недружественных стран в инциденте», — пояснил эксперт.

По мнению Межевича, Литва «фактически подставила ЕС», не защитив должным образом данные своего внешнеполитического ведомства. По мнению аналитика, скандал вокруг похищения документов литовского МИД вполне может закончиться отставкой министра внешнеполитического ведомства республики и других чиновников.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что похищенные документы МИД республики действительно могут быть размещены в интернете.

AFP

© NICOLAS ASFOURI

«Вероятно, их на самом деле можно приобрести. Когда деталей станет больше и мир подробнее узнает о внутренней кухне литовского МИД... разразится огромный дипломатический скандал. И этот скандал может обернуться не только санкциями для Литвы, но и пересмотром отношения к стране со стороны Брюсселя и международного сообщества в целом. Кроме того, этот инцидент очень сильно ударит по всей европейской дипломатии», — сказал Данюк в беседе с RT.

При этом Евросоюз, как считает Межевич, оказался в крайне невыгодном положении из-за самого факта утечки данных из литовского Министерства иностранных дел.

«ЕС и так не отличается координацией и слаженностью своих государств-членов, а этот инцидент с утечкой ещё сильнее усугубляет положение дел и вредит имиджу не только Литвы, но и всего объединения. Однако Евросоюз умеет профессионально заметать мусор под ковёр, там сидят опытные люди. Вполне возможно, Брюссель сделает так, чтобы о скандале в скором времени все забыли и перестали упоминать», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, Никита Данюк считает, что история с утечкой данных из литовского МИД показывает, что ставка Евросоюза на Литву в контексте реализации внешней политики, основанной на антироссийском консенсусе, абсолютно ошибочна.

«ЕС сейчас крайне невыгодно, чтобы мир узнал об ангажированных планах объединения в отношении своих главных оппонентов — в первую очередь России и Белоруссии. Поэтому Брюссель сделает всё возможное, чтобы нивелировать последствия утечки», — заключил эксперт.