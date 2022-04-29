«Мера абсолютно неслыханная»: как США собираются конфисковывать и распродавать российские активы за рубежом

Джо Байден направил на рассмотрение в конгресс законопроект, который расширит полномочия правительства и позволит конфисковывать активы, связанные с Россией, с целью использования их для поддержки Украины. Об этом заявили в Белом доме. Отмечается, что предложение разработано в сотрудничестве с Минфином, Минюстом, Минторгом и Госдепом. Ранее документ со схожей инициативой был одобрен в ходе голосования в палате представителей конгресса США. В МИД РФ намерения властей Соединённых Штатов назвали «идиотическими», пообещав не оставить их без адекватного ответа. Эксперты считают, что нынешние действия американского истеблишмента укладываются в антироссийский контекст и бьют по самому Вашингтону, нанося серьёзный урон его репутации.

Президент США Джо Байден направил 28 апреля на рассмотрение в конгресс ряд предложений по предоставлению Украине дополнительной помощи, среди которых законопроект по расширению полномочий правительства для осуществления конфискации связанных с РФ активов. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Белого дома. Отмечается, что предложение было разработано совместно с Министерством юстиции, Минфином, Госдепартаментом и Министерством торговли.

«Данный пакет предложений приведёт к созданию новых механизмов для конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать полученные средства для помощи Украине, а также укрепит соответствующие правоохранительные инструменты», — говорится в заявлении американской администрации, размещённом ранее.

В документе поясняется, что предложение главы государства направлено на расширение списка активов российских бизнесменов, которые подлежат заморозке, упрощение процесса их ареста, обеспечение их продажи и перевода доходов от них Украине.

В соответствии с формулировкой Белого дома, изъятию теперь будет подлежать собственность, которая якобы использовалась российскими гражданами для обхода санкций. Помимо этого, с пяти до десяти лет увеличивается срок давности для судебного преследования за отмывание денег. Также предлагается расширить возможность работы США с иностранными партнёрами по изъятию российских активов, связанных с коррупцией.

Действия в унисон

Примечательно, что накануне законопроект схожего содержания был принят в палате представителей конгресса США. Большинством голосов (417 против восьми) конгрессмены одобрили инициативу, согласно которой американские власти могут конфисковывать замороженные ранее средства и активы, связанные с Россией, с целью их продажи. Её авторами выступили сенатор-демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон.

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«Президент должен принять все возможные в рамках Конституции меры, чтобы изъять и конфисковать находящиеся под юрисдикцией США активы иностранных лиц, чьё состояние отчасти нажито благодаря политической поддержке или коррупции, связанной с режимом президента России Владимира Путина, в отношении которого президентом США были введены санкции», — следует из документа.

Отмечается, что изъятию должны подлежать активы стоимостью от $2 млн. Вырученные средства предлагается направлять на восстановление Украины, в качестве гуманитарной помощи, правительственной помощи силам безопасности киевского режима, на поддержку украинских беженцев в США и прочих странах, противостояние «российской интернет-цензуре» и укрепление кибербезопасности украинского правительства. Помимо этого, часть средств должна перечисляться на «поддержку развития российского общества, включая мониторинг демократии и прав человека и посвящённые им программы».

Согласно документу, предполагается создать межведомственную группу во главе с госсекретарём, задачей которой станет определение конституционных механизмов для осуществления предложенной меры.

Кроме того, во время слушаний Том Малиновски призвал международное сообщество также «быть готовым направить замороженные российские активы на восстановление» Украины.

Госдеп США

AFP

© MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ранее, 8 апреля, в интервью газете The Washington Post Малиновски заявил, что все средства российских бизнесменов должны рассматриваться не как частная собственность, а как форма государственных активов, которыми Кремль якобы аффилированно управляет.

«Было бы нехорошо, если в результате нашей приверженности имущественным правам и нормам отправления правосудия стало бы возможным возвращение (этим людям. — RT) активов», — заявил сенатор.

С похожим заявлением 14 апреля выступил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«При изъятии таких активов мы не думаем о том, чтобы их вернуть. Наша цель — использовать их для большего блага», — сказал он.

«Идиотические» меры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение американских законодателей «идиотическим».

«Все меры, которые они будут предпринимать, даже такого идиотического характера, они получат своё развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Позднее на брифинге она отметила, что в целом ситуация с заморозкой зарубежной российской собственности является незаконной и «нарушающей все принципы норм международного права, непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы».

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«Подобные действия стран Запада могут быть интерпретированы как вопиющее посягательство на суверенную собственность, банальное неприкрытое воровство одной группой государств сбережений другого», — подчеркнула дипломат.

В связи с этим, по мнению Захаровой, миру стоило бы задуматься о надёжности доллара и евро в качестве резервных валют и основных средств во внешних расчётах, а также о «беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который насаждается странами Запада».

«Какое-либо использование средств как российского государства, так и средств его граждан без согласия их законных владельцев будет трактоваться как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны, её властных структур, который будет давать полное право на адекватные ответные действия или действия правового порядка», — заявила официальный представитель МИД.

В Совете Федерации также не оставили без внимания действия американских властей. Как отметил в беседе с RT сенатор, чрезвычайный посол Константин Долгов, их инициатива — «мера абсолютно неслыханная в международной практике».

«Всё, что сейчас происходит применительно к захвату государственной и частной собственности российских граждан, это сродни экономическому и финансовому бандитизму», — заметил политик.

По его словам, если тема с конфискацией получит продолжение, то Москва вынуждена будет предпринять соответствующие, а возможно, даже и зеркальные меры.

«Мы не позволим таким грубейшим образом попирать права и наших граждан, и покушаться на собственность России. Будем для этого задействовать весь спектр мер и правовых механизмов, которые предусмотрены российским законодательством, будем задействовать, где это необходимо и целесообразно, и международные судебные механизмы. Но в любом случае без адекватного ответа такая антироссийская линия не останется», — подчеркнул Долгов.

Кремль

Gettyimages.ru

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Рейдерство на государственном уровне

По мнению опрошенных RT экспертов, американские власти, пытаясь нанести России как можно больший ущерб, идут на нарушение международных норм и готовы ради этого менять свои законы. Однако, как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, подобный подход может иметь довольно тяжёлые последствия для мировой экономики в целом.

«Не только изъятие российских активов, но даже просто санкции против них могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы. И об этом говорят уже на уровне МВФ. Эта фрагментация ослабит роль доллара как мировой валюты, поскольку мировое сообщество разобьётся на группы, где участники этих групп будут между собой общаться с использованием других платежей, средств и валют», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Таким образом, подчеркнул он, действия Вашингтона поставят под вопрос американское доминирование в валютно-финансовой сфере и одновременно серьёзно ударят по имиджу самих США.

«К тому же часть международных инвесторов, особенно с Ближнего Востока, которые держат свои счета в американских банках, задумаются, насколько вообще безопасно и надёжно продолжать хранить там средства. Ведь в любой момент, если изменится политический дискурс, конфискации могут подвергнуться и их средства», — добавил Рогулёв.

Выпуск долларов

AFP

© Paul J. RICHARDS

Вместе с тем, если в США всё же будут затронуты активы и собственность российских частных или государственных компаний, то Россия может рассматривать эти шаги как зелёный свет для себя, чтобы, к примеру, национализировать собственность и активы тех западных компаний, которые присутствуют в РФ, предположил Юрий Рогулёв.

«Всё будет зависеть от того, на кого будут направлены эти американские действия, чьи средства будут не просто арестованы, не просто заморожены, а будут конфискованы», — пояснил он.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что средства, которые Вашингтон надеется выручить, пойдут не на помощь Украине, как там заявляют, а на борьбу с Россией.

«Поэтому России нужно обязательно предпринимать ответные действия. Страны, которые вводят подобные меры, должны быть наказаны симметрично — отъёмом собственности у их компаний. Тем более что аналогичный законопроект готовится в Канаде, да и Великобритания рассуждала о своих возможностях в этом направлении», — напомнил эксперт в комментарии RT.

«С недавнего времени это просто бандитизм и пиратство. Ни о какой репутации Соединённых Штатов больше речь идти не будет. Посмотрим, как будут развиваться события. Но последствия, с которыми столкнутся США, будут их ответственностью», — резюмировал Дробницкий.