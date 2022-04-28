В США приняли позволяющий направлять Украине арестованные активы закон

Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что данный законопроект предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если средства были получены за счёт поддержки российского руководства или незаконных действий.

Арестованные активы могут быть направлены на восстановление Украины.

Ранее стало известно, что американский министр юстиции Мерик Гарланд готов поддержать законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украине.