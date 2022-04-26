Министр юстиции США готов поддержать законопроект о передаче Украине российских активов

Американский министр юстиции Мерик Гарланд готов поддержать законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украине. Об этом он сказал, выступая на слушаниях в конгрессе США.

AP

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