Министр юстиции США готов поддержать законопроект о передаче Украине российских активов

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Американский министр юстиции Мерик Гарланд готов поддержать законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украине. Об этом он сказал, выступая на слушаниях в конгрессе США.
Министр юстиции США готов поддержать законопроект о передаче Украине российских активов
  • AP
  • © Jim Lo Scalzo/Pool

«Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти проводят переговоры с Соединёнными Штатами и другими западными странами об использовании замороженных российских активов.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

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