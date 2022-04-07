Силуанов: Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы вскоре после того, как другая сторона примет соответствующие шаги в отношении России.

«Средства могут быть разблокированы сразу же, сиюминутно, после того, как будут сняты запреты на... валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов», — отметил Силуанов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством.