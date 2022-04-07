Силуанов: Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим министр добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы вскоре после того, как другая сторона примет соответствующие шаги в отношении России.
«Средства могут быть разблокированы сразу же, сиюминутно, после того, как будут сняты запреты на... валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов», — отметил Силуанов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством.