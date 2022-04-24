В Киеве заявили, что обсуждают с Западом использование замороженных активов России
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«Цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины», — рассказал он.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.
По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.
В марте первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что украинские власти вместе с западными партнёрами разрабатывают механизм конфискации заблокированных средств российского Центробанка.