В Киеве заявили, что обсуждают с Западом использование замороженных активов России

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBS заявил, что украинские власти проводят переговоры с Соединёнными Штатами и другими западными странами об использовании замороженных российских активов.
В Киеве заявили, что обсуждают с Западом использование замороженных активов России
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«Цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины», — рассказал он.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

В марте первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что украинские власти вместе с западными партнёрами разрабатывают механизм конфискации заблокированных средств российского Центробанка.

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