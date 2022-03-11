Украина заявила о желании получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России
- РИА Новости
«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнёров мы найдём юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в российском Центробанке заявили, что новые иностранные санкции ограничили возможность использования Россией золотовалютных резервов.