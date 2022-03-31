В МВФ заявили о риске фрагментации мировой финансовой системы из-за антироссийских санкций

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Антироссийские санкции, введённые западными странами, могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы и ослабить влияние доллара в ней, заявила первый замдиректора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
В МВФ заявили о риске фрагментации мировой финансовой системы из-за антироссийских санкций
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Она отметила, что ряд мер может поспособствовать появлению небольших валютных блоков, основанных на торговле между группами из разных стран.

«Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю. Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — цитирует Гопинат ТАСС.

На прошлой неделе в МВФ заявили, что не считают неизбежным глобальный отказ от доллара.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сообщил о глобальной потере доверия к мировой финансовой системе.

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