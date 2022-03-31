В МВФ заявили о риске фрагментации мировой финансовой системы из-за антироссийских санкций
- Gettyimages.ru
- © mayo5
Она отметила, что ряд мер может поспособствовать появлению небольших валютных блоков, основанных на торговле между группами из разных стран.
«Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю. Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — цитирует Гопинат ТАСС.
На прошлой неделе в МВФ заявили, что не считают неизбежным глобальный отказ от доллара.
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сообщил о глобальной потере доверия к мировой финансовой системе.