В МВФ заявили о риске фрагментации мировой финансовой системы из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции, введённые западными странами, могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы и ослабить влияние доллара в ней, заявила первый замдиректора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

Она отметила, что ряд мер может поспособствовать появлению небольших валютных блоков, основанных на торговле между группами из разных стран.

«Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю. Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — цитирует Гопинат ТАСС.

На прошлой неделе в МВФ заявили, что не считают неизбежным глобальный отказ от доллара.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сообщил о глобальной потере доверия к мировой финансовой системе.