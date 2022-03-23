Аналитик Кочетков рассказал о потере доверия к глобальной финансовой системе

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил о глобальной потере доверия к мировой финансовой системе.

«Сами средства находятся не в виде банкнот, а размещены на счетах в иностранных центральных банках, или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях. Соответственно, любые попытки заморозить эти средства, или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы», — рассказал Кочетков в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что зависимые от доллара валюты сегодня сложно рассматривать в качестве независимых финансовых инструментов.

«При определённых обстоятельствах доступ к этим валютам может быть заблокирован, а их использование третьей стороной для торговли, или иной экономической деятельности, затруднено. Соответственно, их можно назвать условно «резервными», — пояснил Кочетков.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с газетой «Известия» высказалась о роли доллара как резервной валюты.

В свою очередь, в международном валютном фонде (МВФ) не считают неизбежным глобальный отказ от доллара.

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