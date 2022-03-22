В МВФ не считают неминуемым отказ от доллара по всему миру

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Международный валютный фонд (МВФ) не считает неизбежным глобальный отказ от доллара, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.
В МВФ не считают неминуемым отказ от доллара по всему миру
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«Если вы спросите меня сегодня, означают ли (недавние мировые события. — RT) неминуемую кончину доллара, то я категорически отвечу нет», — приводит РИА Новости слова Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.

По её словам, в то же время вероятно то, что некоторые страны будут переосмысливать, сколько средств из своих резервов они держат в конкретных валютах.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова высказалась о роли доллара как резервной валюты.

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