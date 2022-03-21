Аналитик Веретенникова высказалась о роли доллара как резервной валюты

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Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова высказалась о роли доллара как резервной валюты.
Аналитик Веретенникова высказалась о роли доллара как резервной валюты
  • Gettyimages.ru
  • © schankz

«Многие страны, которые, как и РФ, хранили свои золотовалютные резервы в долларах США, могут пересмотреть их структуру, перейдя к активному наращиванию доли других валют, юаня например», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, ещё одним сигналом возможного снижения роли американской валюты является то, что идут переговоры о возможности перехода от расчёта в долларах к расчётам в юанях между Китаем и Саудовской Аравией, между Россией и Индией.

По мнению Веретенниковой, у юаня довольно высокий потенциал потеснить доллар в международных расчётах.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий в РЭУ им. Г.В. Плеханова Валерий Масленников в беседе с «Радио 1» назвал два относительно надёжных базовых актива, в которые можно инвестировать.

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