«Способствуют нагнетанию русофобской истерии»: МИД РФ ввёл санкции против 287 депутатов парламента Великобритании

МИД России объявил о введении персональных санкций в отношении 287 депутатов палаты общин парламента Великобритании. Ограничения стали ответной мерой на внесение британской стороной в санкционный список 386 депутатов Государственной думы. В МИД подчеркнули, что указанные лица принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона и способствуют нагнетанию русофобской истерии в Великобритании.

МИД России объявил об ответных персональных санкциях в отношении депутатов палаты общин парламента Великобритании. Ограничения введены против 287 человек, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Санкции стали ответной мерой на внесение британской стороной в санкционный список 386 депутатов Государственной думы.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что высказываемые британскими парламентариями враждебная риторика и надуманные обвинения нацелены на «демонизацию» России и её международную изоляцию, а также способствуют подрыву фундамента двустороннего сотрудничества противниками взаимоуважительного диалога с Москвой.

«С учётом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского «стоп-листа», будет продолжена», — добавили в МИД.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT отметил, что Лондон получил закономерный зеркальный ответ от России.

«Вместо того чтобы стремиться к выстраиванию диалога с собственными избирателями и слышать их запросы, члены палаты общин британского парламента с головой погрузились в учреждение масштабных санкций против нашей страны, в результате чего в самой Британии начался стремительный рост цен и, как следствие, возникло недовольство населения», — напомнил он.

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Депутат заявил, что лицам, ведущим антироссийскую политику и всячески разжигающим русофобию, «нечего делать на территории Российской Федерации».

Схожее мнение в беседе с RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он подчеркнул, что именно Лондон является одним из главных «форпостов» антироссийской и даже русофобской политики.

«Лондон пытается всё больше и больше разжечь военный конфликт на Украине, поставляя оружие и запуская в информационном пространстве кампании по демонизации нашей страны. Причём это делается на самом высоком уровне», — пояснил эксперт.

Напомним, за последние два месяца Великобритания несколько раз расширяла санкционный список в отношении российских граждан и компаний в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Донбассе.

Так, 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении мер против банка ВТБ, Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, «Ростеха», «Уралвагонзавода», а также о запрете на посадку самолётов «Аэрофлота» на территории страны. Санкции коснулись и физических лиц, в том числе члена совета директоров «Сибура» Кирилла Шамалова, зампреда правления ВТБ и сына директора ФСБ Дениса Бортникова, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и других.

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25 февраля Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В начале марта глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские власти будут задерживать любой российский самолёт, который окажется в воздушном пространстве страны. Также под рестрикции подпали бизнесмены Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Игорь Сечин.

11 марта Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. 13 апреля МИД Великобритании сообщил об очередном расширении санкционного списка в отношении российских физических и юридических лиц.

В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что антироссийские санкции приобрели форму откровенного разбоя и рейдерских захватов, а также отметил, что авторы рестрикций «не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику».

16 апреля МИД России в качестве ответной меры ввёл персональные санкции против руководства Великобритании и запретил въезд в страну ряду членов британского правительства.

«По существу, руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО. Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны», — подчёркивали в ведомстве.