Британия внесла в санкционный список Абрамовича и ряд других российских бизнесменов
- AP
Об этом говорится на сайте МИД Британии.
Отмечается, что в соответствующий список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев.
Данное решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия в страну.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в новые санкционные списки ЕС внесут 160 физлиц, среди которых — представители бизнеса и члены Совфеда России.