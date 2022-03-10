Британия внесла в санкционный список Абрамовича и ряд других российских бизнесменов

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Власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.
Британия внесла в санкционный список Абрамовича и ряд других российских бизнесменов
  • AP

Об этом говорится на сайте МИД Британии.

Отмечается, что в соответствующий список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев.

Данное решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия в страну.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в новые санкционные списки ЕС внесут 160 физлиц, среди которых — представители бизнеса и члены Совфеда России.

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