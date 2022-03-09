Боррель заявил, что в новые санкционные списки ЕС войдут 160 физлиц
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«Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы», — написал он в Twitter.
25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.
Европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине. С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии.