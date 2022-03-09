В ЕП подняли вопрос о мерах против поддерживающих Россию в ситуации с Украиной странах

Европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине. С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

«Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла... Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?» — спросил Бухайт у ЕК.

Также он поинтересовался, не считают ли в Еврокомиссии целесообразным приостановить переговоры с Белградом о подготовке к вступлению Сербии в Евросоюз.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне США, страны ЕС и ряд других государств ввели первый пакет антироссийских ограничений.

24 февраля Путин сообщил о начале специальной военной операции. Это решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

Впоследствии западные страны и их союзники продолжили санкционное давление на Москву.

В то же время некоторые государства не поддержали такую политику и отказались от антироссийской риторики. В их числе Сербия, Китай, Никарагуа, Венесуэла, Куба и другие страны.