В ЕП подняли вопрос о мерах против поддерживающих Россию в ситуации с Украиной странах
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«Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла... Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?» — спросил Бухайт у ЕК.
Также он поинтересовался, не считают ли в Еврокомиссии целесообразным приостановить переговоры с Белградом о подготовке к вступлению Сербии в Евросоюз.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне США, страны ЕС и ряд других государств ввели первый пакет антироссийских ограничений.
24 февраля Путин сообщил о начале специальной военной операции. Это решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.
Впоследствии западные страны и их союзники продолжили санкционное давление на Москву.
В то же время некоторые государства не поддержали такую политику и отказались от антироссийской риторики. В их числе Сербия, Китай, Никарагуа, Венесуэла, Куба и другие страны.