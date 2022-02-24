В МИД России пообещали зеркальный ответ на санкции стран Запада

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Россия ответит зеркально на санкции западных стран. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России пообещали зеркальный ответ на санкции стран Запада
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Она сообщила, что Европа в настоящий момент «достала из ящика» очередные санкции и размахивает ими.

«Мы будем реагировать (на санкции. — RT) так, как реагировали и до этого: будем отвечать зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение по ограничению выдачи виз для россиян.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал подобное предложение политикой «визового геноцида».

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