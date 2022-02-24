Политолог Мезюхо осудил предложение запретить выдавать россиянам визы в ЕС
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Политолог назвал подобное предложение политикой «визового геноцида».
Эксперт отметил, что это свидетельствует о неспособности западных стран «понять происходящие события».
По его мнению, европейским политикам не стоит заниматься ограничением прав россиян в вопросе выдачи виз.
«Европе надо было на протяжении всех восьми лет конфликта на Украине усмирять неонацистские аппетиты киевских властей. Вместо этого они, неизвестно в чём, обвиняли Российскую Федерацию», — заключил специалист.
Ранее госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение по ограничению выдачи виз для россиян.