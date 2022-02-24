В Бельгии предложили запретить выдавать россиянам визы в ЕС

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение по ограничению выдачи виз для россиян, сообщает Le Soir.

«Общий запрет на визы для россиян не должен быть табу… пока существует опасность для Украины и украинского народа», — цитирует заявление Махди РИА Новости.

По словам европейского политика, исключения можно сделать для выдачи виз по гуманитарным соображениям — например, для «российских активистов, находящихся в опасности».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался о возможности введения визового режима с Россией.