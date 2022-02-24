В Бельгии предложили запретить выдавать россиянам визы в ЕС

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Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение по ограничению выдачи виз для россиян, сообщает Le Soir.
В Бельгии предложили запретить выдавать россиянам визы в ЕС
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«Общий запрет на визы для россиян не должен быть табу… пока существует опасность для Украины и украинского народа», — цитирует заявление Махди РИА Новости.

По словам европейского политика, исключения можно сделать для выдачи виз по гуманитарным соображениям — например, для «российских активистов, находящихся в опасности».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался о возможности введения визового режима с Россией.

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