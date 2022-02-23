Президент Украины высказался о возможности введения визового режима с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности введения визового режима с Россией.
Президент Украины высказался о возможности введения визового режима с Россией
  • ©Chris McGrath/Getty Images

Как сообщает РИА Новости, Зеленский на брифинге заявил, что эта и иные меры зависят от дальнейших шагов российской стороны.

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами России», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с Россией.

Ранее Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом сказал, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.

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