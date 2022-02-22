Замглавы МИД Руденко: Россия не желает разрыва дипотношений с Украиной
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.
«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — приводит РИА Новости комментарий Руденко слова украинского лидера.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.