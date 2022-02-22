Замглавы МИД Руденко: Россия не желает разрыва дипотношений с Украиной

Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — приводит РИА Новости комментарий Руденко слова украинского лидера.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.