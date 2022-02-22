Глава МИД Украины высказался за разрыв дипотношений с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о своей поддержке идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Об этом он сказал на брифинге, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

«Сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае утверждения такого решения. Мы пришли к выводу, что оно является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины», — отметил Кулеба.

По его словам, соответствующее решение должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

«И это будет означать разрыв дипломатических отношений», — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.