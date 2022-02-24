Захарова назвала включение её в санкционный список ЕС подарком на 23 Февраля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя её включение в санкционный список ЕС, назвала это подарком ко Дню защитника Отечества.

«Объявление о включении меня в санкционный список с точки зрения евро-атлантического режима — своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам дипломата, соответствующее решение было разработано уже давно, на него неоднократно намекали, пытаясь запугать.

«Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм. Что вы хотите от людей, которые называют улицы именами террориста Дудаева... И что они хотят от меня, у которой оба деда прошли войну, воюя с фашизмом, и вся семья беззаветно предана России?» — добавила Захарова.

Ранее в силу вступили ограничения Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, обнародован список фигурантов.

Под санкции попали глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр экономического развития Максим Решетников, главный редактор МИА «Россия сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян.

До этого Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под санкции попал 351 депутат Госдумы.