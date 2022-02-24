В санкционный список ЕС вошли Шойгу, Захарова, Решетников и Симоньян

Ограничения Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик вступили в силу, обнародован список фигурантов.

Под рестрикции, в частности, попали глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр экономического развития Максим Решетников, главный редактор МИА «Россия сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян.

Кроме того, в перечне оказались вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава администрации президента Антон Вайно, телеведущий Владимир Соловьёв,

Ранее Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы.

Как сообщалось в Politico, Евросоюз намерен ввести санкции против главного редактора RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.