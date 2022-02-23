Politico: ЕС планирует ввести санкции против Симоньян и Толстого

Евросоюз собирается ввести санкции против главного редактора RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, Симоньян и Толстой являются «центральными фигурами государственной пропаганды».

В документе подчёркивается, что главред RT якобы «способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе».

23 февраля Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции попали 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР.

Также санкции введены против 27 физических и юридических лиц России.